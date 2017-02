OnlyOffice est une suite bureautique dans le nuage (SaaS) permettant d’éditer des documents bureautiques, qu’ils soient au format Microsoft Office ou OpenDocument. On peut également utiliser des documents OpenXML, Epub ou HTML. OwnCloud est un système de cloud permettant d’héberger diverses applications dans le nuage. Dorénavant, il sera possible d’utiliser OnlyOffice directement depuis son instance OwnCloud et de profiter d’une suite bureautique complète. Une fois installée et activée dans OwnCloud, une action supplémentaire apparaîtra dans le menu : « Ouvrir avec OnlyOffice ».

C’est une avancée intéressante du SaaS qui permettra certainement d’augmenter sa productivité. Pour information, le fork NextCloud devrait lui aussi prochainement bénéficier de l’intégration d’OnlyOffice.

Liens :

L’annonce d’OnlyOffice

Télécharger l’application pour OwnCloud

Instructions d’installation