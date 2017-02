Pour les grandes organisations, dont l’enjeu principal reste celui de la compétitivité, il n’a jamais été aussi important d’innover et de maîtriser le développement de ses services numériques.

Pour cela, l’Open Source s’impose comme une évidence du point de vue de l’outillage technologique mais également du point de vue des méthodes de développement.

Le modèle d’ouverture de l’Open Source tranche cependant avec l’organisation traditionnelle des entreprises ; c’est la raison pour laquelle il importe plus que jamais de mettre en relation ceux qui connaissent aussi bien les contraintes des grandes organisations que la force et le fonctionnement du modèle Open Source.

Dans cet objectif, LINAGORA invite dans la foulée de son gain des deux principaux marchés d’expertise et de support de logiciels libres les DSI des grandes organisations à se réunir afin de s’interroger ensemble sur le meilleur moyen de tirer parti de l’Open Source dans le cadre de leur transformation numérique.

Pour cette première édition des Rencontres « Open Source Pro », LINAGORA a invité le Groupe Société Générale et le Groupe EDF à partager un retour d’expérience sur les motivations et les modalités de mise en œuvre de leurs stratégies Open Source volontaristes et innovantes pour lesquelles a été sollicitée LINAGORA.

LINAGORA tient enfin à remercier le CIGREF pour sa contribution à la diffusion de l’événement et donne rendez-vous à toutes les directions informatiques des grandes entreprises ce jeudi 9 février, et aux prochaines éditions des Rencontres Open Source Pro.

