L’open data continue de se déployer dans tous les domaines. A la SNCF, ce sont les données de régularité de ses TER qui viennent d’être publiées. Région par région, et cela depuis 2013, on peut suivre l’évolution des retards et les lieux les plus touchés par ce soucis. Un classement a évidemment été réalisé. On notera notamment que la régularité est la pire en région PACA pour l’an dernier. Auvergne-Rhône-Alpes est seconde pour les retards. Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les mois de novembre et décembre qui accumulent les retards en raison des... aléas de la météo.

Peut-être que cette mise à disposition des données permettra, après études si des contributeurs s’en emparent, de trouver des solutions à ces problèmes et d’améliorer la régularité des TER.

Liens :

Le site open data de la SNCF

Analyse des données sur le site Le Figaro