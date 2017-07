L’objectif du partenariat entre les deux entreprises : permettre aux acteurs de l’open data et des villes intelligentes de partager et de valoriser des données de trafic routier en temps réel.

OpenDataSoft - éditeur d’une plateforme de valorisation de données structurées et d’APIs - vient d’annoncer un partenariat d’échanges de données avec Waze, l’application mobile participative de navigation GPS en temps réel rachetée par Google.

Les gouvernements locaux utilisant déjà la plateforme d’OpenDataSoft pourront désormais collecter, exploiter et partager leurs données via le programme “Waze Connected Citizens”, un système gratuit et bilatéral de partage de données publiques du trafic routier.

Lille Metropole deviendra d’ailleurs la premiere ville à mettre en place ce programme de partage des données au profit de ses 1,2 million d’habitants via la plate-forme OpenDataSoft.