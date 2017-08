L’ACL est la rencontre mondiale de la recherche sur le traitement automatique de la langue. Cette année, elle se tenait à Vancouver pour mettre en lumière les dernières avancées de l’intelligence artificielle appliquée au traitement de la langue : traduction neuronale, analyse sémantique, génération automatique de contenu.

Cette année, ACL a décidé de récompenser, entre autres, des projets de recherche qui se distinguent par leur excellence et leur caractère innovant. Open Neural Machine Translation, développé par SYSTRAN et Harvard, distingué par ACL. Cette distinction vient récompenser un engagement de plus de six mois des équipes de R&D de SYSTRAN à Paris.

Dans la catégorie « Systèmes opérationnels », le système OpenNMT développé par SYSTRAN et Harvard, figure parmi les deux projets finalistes, en tête devant des dizaines d’autres projets, aussi innovants les uns que les autres et représentant l’élite de la recherche internationale.

OpenNMT est un système de traduction neuronal Open Source, lancé en décembre 2016, et qui compte déjà plusieurs centaines d’utilisateurs et de contributeurs issus du monde académique et industriel.

Une vingtaine de chercheurs, linguistes et ingénieurs du centre R&D de SYSTRAN basé à Paris, travaillent au développement de cette plateforme et animent la communauté d’utilisateurs.

OpenNMT, site web (FR)