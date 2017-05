L’événement mondial se tiendra les 15, 16 et 17 juin à la Porte de Versailles et s’annonce comme le rendez-vous incontournable de l’innovation pour les startups, grands groupes et investisseurs du monde entier.

Les équipes OpenPaas vous accueilleront au stand K50 situé juste en face du stand Paris 2024 et non loin du stand des organisateurs Publicis Groupe/Les Echos.

Cette année, les collaborateurs de l’entreprise auront le plaisir d’échanger avec vous, mais aussi de vous présenter une démonstration d’OpenPaaS notre plateforme collaborative nouvelle génération.

Michel-Marie Maudet, Directeur Général Adjoint de LINAGORA, déclare : "Nous sommes fiers de présenter OpenPaaS au grand public, à la communauté tech internationale mais aussi aux grands comptes et investisseurs. On ne pouvait rêver mieux que VivaTech pour dévoiler notre solution complète de plateforme ouverte de collaboration. OpenPaaS a pour but de concilier les nouvelles tendances de communication et intègre tous les outils pour être LE réseau social d’entreprise nouvelle génération. Par mails, messagerie instantanée, visioconférence et plus encore grâce au système d’Open API, les organisations pourront se transformer en véritable plateforme et gagner en agilité, en efficacité et en fluidité. Avec OpenPaaS, nous accompagnons les organisations dans leur transformation digitale pour leur proposer la meilleure solution de plateformisation. Nous sommes au coeur de l’innovation !"

Le site de VivaTechnology 2017

Linagora soutient financièrement toolinux.com depuis 2000.