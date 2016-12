Red Hat OpenStack Platform 10 inaugure un nouveau format de cycle de vie, avec jusqu’à 5 ans de support en option.

Voici quelques-unes des nouveautés et améliorations de Red Hat OpenStack Platform 10 :

> Une expérience utilisateur plus rationnelle avec une interface graphique plus simple à utiliser qui facilite les procédures d’installation et d’administration. >Une meilleure flexibilité en faveur de l’évolutivité par l’introduction de services et de rôles d’administration personnalisables via le directeur de Red Hat OpenStack Platform. > L’accès garanti aux données par des améliorations de la sécurité, notamment de haute disponibilité pour les déploiements à grande échelle. > Optimisation des performances pour les charges de travail intensives via le nouveau composant data plane developer kit (DPDK) d’Open vSwitch, et la prise en charge du standard SR-IOV (single-root input/output virtualization), à des niveaux comparables aux performances de serveurs nus.

Red Hat OpenStack Platform 10 introduit également un programme d’intégration continue distribuée, distributed continuous integration (DCI), avec ses partenaires Dell, NEC et Rackspace.

Les versions Long Life de Red Hat OpenStack Platform seront proposées toutes les trois versions, à commencer par Red Hat OpenStack Platform 10. Les versions intermédiaires seront accompagnées d’un an de support du cycle de vie.

Le site