C’est à la mode, le rapport sur la diversité touche aussi le monde IT et l’OpenStack Foundation vient de publier sa première étude quantitative sur la diversité parmi les contributions techniques au projet open source, avec l’aide de Bitergia et d’Intel.

La fondation compte aujourd’hui 60 mille membres dans 180 pays. Les femmes représentent 25% de l’équipe de direction et de gestion. Pour le conseil d’administration par contre, on retombe à 17%. Peut mieux faire. 16 coordinateurs de projets sont des femmes et on dénombre 18 % de mentors de sexe féminin. Quant aux contributions techniques, elles ne dépassent pas encore les 10 %. C’est peu.

Le rapport complet ici