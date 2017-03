Ocata, la dernière version d’OpenStack, vient d’être publiée et elle se concentre sur la stabilité ainsi que les performances.

Cette version d’OpenStack a été publiée sur un cycle plus court que d’habitude. Ocata met l’accent sur la stabilité de son système, son évolutivité et aussi sur les performances. Parmi les nouveautés, on notera une nouvelle API baptisée Nova pour la gestion des ressources, des améliorations dans le tableau de bord ou encore de meilleures performances pour les projets de télémétrie. Le support des frameworks à base de conteneurs est aussi amélioré. Avec cette nouvelle mouture, l’accent a également été mis sur les conteneurs, avec les frameworks Kolla, Kuryr ou encore Zun.

Avec cette 15e version d’OpenStack, les équipes de développeurs se tournent largement vers le monde des conteneurs pour en faciliter les déploiements.

