En mai 2012, à Yamoussoukro lors de « la nuit du partage », de nombreux coworkers de la communauté du Libre ont créé le premier Jerrycan et initié le JerryClan Côte d’Ivoire. Aidé en cela par la fameuse distribution Emmabuntüs, le projet s’est depuis bien développé et a essaimé. De nombreuses initiatives ont pu voir le jour grâce aux Jerrycan. Cela a permis de démocratiser l’accès à l’informatique tout en luttant contre les déchets puisqu’il est développé à l’aide de produits de récupération. Et ce succès est reconnu à l’international avec notamment m-pregnancy, JerryTub ou encore l’OpenDjeliba.

Un nouveau projet est en cours, qui ne pourra se réaliser qu’avec l’aide de la communauté du libre : équiper une salle de classe d’un jardin d’enfants dans la ville d’Abidjan. C’est là que se trouve également le siège de Ovillage, le tiers-lieu abritant la communauté JerryClan de Côte d’Ivoire.

Liens :

Le site de Ovillage

La distribution Emmabuntüs sur Wikipedia