PSA utilise de plus en plus les technologies cloud, pour ses propres infrastructures comme pour celles de ses clients. Cet emploi de cloud hybride l’amène à revoir ses outils afin que toutes ces structures soient facilement compatibles. Notamment dans l’usage d’applications, pour être capable de les transposer d’un cloud à un autre.

C’est dans cette optique que Docker va avoir une place de choix dans son infrastructure. Cela permettra en plus de faciliter la mise en place des applications en production, notamment avec son site institutionnel, son premier « proof-of-concept » dans ce domaine.

Les conteneurs vont apporter plus de rapidité et de souplesse dans la gestion de ses outils, notamment les mises à jour applicatives, mais aussi dans le domaine du DevOps. La démarche va s’étendre à d’autres sites au vu des résultats plus qu’encourageants.

