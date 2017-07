Afin d’illustrer les compétences de ses enquêteurset d’encourager d’autres cyberdétectives à les rejoindre, Kaspersky Lab lance le site web « GReAT in Person ».

D’ici cinq ans, le monde devrait manquer de 1,8 million de professionnels de la cybersécurité, en partie du fait de l’échec à recruter des jeunes informaticiens de la génération Y. Le nouveau projet de Kaspersky Lab entend contribuer à y remédier : en mettant en avant les membres de l’équipe GReAT et l’histoire de certaines de leurs principales découvertes, il ambitionne de « bousculer les idées reçues sur la carrière et le quotidien des experts en sécurité informatique. »

L’équipe GReAT (Global Research & Analysis Team) est composée de chercheurs en sécurité d qui analysent en permanence les nouvelles cybermenaces avancées afin d’en protéger tous les clients et partenaires de Kaspersky Lab. Constituée en 2008, l’équipe compte aujourd’hui 42 experts collaborant à l’échelle mondiale, en Europe, en Russie, sur le continent américain, en Asie et au Moyen-Orient.

Ces dernières années, l’alliance de l’expertise et de la passion des membres de l’équipe GReAT a abouti à la découverte de certaines des attaques ciblées mondiales de plus grande envergure, parmi lesquelles Miniduke, Flame, Equation, Red October, Duqu 2.0, CozyDuke, ProjectSauron et Regin.

A l’issue de leurs recherches, ceux-ci produisent des rapports pour aider les entreprises dans leurs investigations et leur chasse des malwares.

Le site