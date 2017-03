Une nouvelle formation en ligne, un MOOC, est désormais disponible sur la plateforme France Université Numérique. Ce MOOC a été réalisé en collaboration entre l’Institut de la Francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance, Sup’Com de l’Université de Carthage ainsi que la Faculté des Sciences et de Technologie de l’Université Hassan 1er de Settat. Cette formation en ligne va permettre l’acquisition des compétences de bases pour maîtriser un système Linux et préparer la certification « LPI Linux Essentials ». L’examen se déroule en présentiel, dans l’un des Campus Numériques Francophones de l’Agence Universitaire de la Francophonie.

Ce projet vise à favoriser l’insertion professionnelle à l’aide d’une certification reconnue à l’échelle internationale.

Liens :

Le site du MOOC « L’essentiel pour maîtriser Linux »

La plateforme France Université Numérique