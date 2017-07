La troisième édition du Paris Open Source Summit se tiendra les 6 et 7 décembre prochains, avec plus de 150 exposants/partenaires, 100 conférences et 5.000 visiteurs attendus.

« Enabling Digital Everywhere »

L’édition 2017 s’articulera autour de la révolution du numérique, qui atteint tous les territoires et impacte tous les domaines. Aujourd’hui les aspects collaboratifs, nomadisme et ouverture, ainsi que l’émergence de nouveaux horizons comme la Blockchain, l’Internet des objets, le Cloud, l’Intelligence Artificielle, l’e-commerce ou le Big Data sont l’avenir et déjà le quotidien de l’industrie.

L’Open Source et les modèles ouverts, sur lesquels repose aujourd’hui massivement le numérique, est une réponse à ces nécessités.

Cette édition 2017 du OSS Paris aura ainsi à cœur de mettre en lumière la place du Libre et de l’Open Source, dans la révolution numérique de nos sociétés.

Appel à communications

3 thématiques seront à l’honneur cette année :

TECH

La thématique TECH est destinée aux technophiles, à ceux qui font tourner nos infrastructures, celles là même où l’adoption généralisée du logiciel libre a commencé, et à ceux qui innovent encore et toujours avec les technologies de demain.

Elle ouvrira le capot des applications autour de nous pour explorer toutes les couches qui les font tourner - l’infrastructure du datacenter au cloud aux containers, la gestion en production par déploiement automatique ou configuration continue et les innovations technologiques autour des données et de l’utilisateur final.

SOLUTIONS

La thématique SOLUTIONS est destinée principalement aux utilisateurs finaux, entreprises, administrations, collectivités ou toute organisation. L’objectif est de présenter des réponses opérationnelles de solutions Open Source pour les nouveaux usages du numérique, ainsi que pour les besoins métiers nouveaux ou en mutation.

ECOSYSTEM

La thématique ECOSYSTEM accueillera les analyses et réflexions sur les enjeux de société liés au mouvement du logiciel libre, sur le « libre » au-delà du logiciel, sur les modèles économiques des biens communs informationnels, sur la place du logiciel libre en France et dans la Francophonie et au-delà, en Europe et dans le monde. Le thème « L’Open Source et le droit » sera organisé en collaboration avec EOLE (European Free and Open Source Law Event).

L’appel à communications est ouvert jusqu’au mardi 25 juillet 2017 minuit ici.