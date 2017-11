L’AFUP et Human Coders poursuivent leur collaboration visant à dessiner le paysage et les tendances de PHP dans le monde du travail avec cette enquête. Votre participation est attendue avant le 7 janvier 2018.

Lancée depuis mi-octobre juste avant le Forum PHP 2017, cette nouvelle enquête reprend les grandes lignes des éditions précédentes, tout en apportant quelques changements afin d’être en accord avec les dernières évolutions technologiques. Ainsi les versions de PHP ont été mises à jour pour y ajouter la version 7.1.

Une autre question portant sur les autres langages pratiqués propose désormais les langages Go et Rust. Enfin, une question permettra désormais de connaître la proportion d’entreprises étrangères cherchant des talents en France.

Que les participants aient déjà répondu aux éditions précédentes, ou que ca soit leur première participation, toutes les réponses sont précieuses. En effet, répondre aux mêmes questions plusieurs années de suite est l’essence même du baromètre. Pour les nouveaux venus, même combat. « Cela aide la communauté PHP française en permettant de connaître des tendances sur le marché de l’emploi et d’y faire un état des lieux. Les résultats du baromètre permettent ensuite de se situer par rapport aux autres développeurs, à expérience et type de poste identiques », annoncent les organisateurs.

L’enquête, rapide et basée sur l’anonymat, s’arrêtera le 7 janvier 2018. Les résultats et analyses seront publiés dans les semaines qui suivront. Participants réguliers ou nouveaux venus, répondez à la grande enquête 2017 du baromètre des salaires menée par l’AFUP et Human Coders en cliquant ici.