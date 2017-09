Le rapport de la Fondation Linux et de Dice sur l’emploi dans le secteur de l’open source vient d’être publié. Il rassemble les résultats d’une étude menée au mois de juillet 2017 auprès de responsables du recrutement et de professionnels de l’open source. Qu’en retenir ?

On y apprend que 89% des responsables du recrutement déclarent difficiles de trouver des talents dans le domaine de l’open source. Presque la moitié (47%) des entreprises sont prêtes à investir de l’argent pour que leurs employés soient certifiés open source. Ce chiffre atteignait 33% en 2016.

Les postes les plus recherchés par les employeurs sont les développeurs (73%), les ingénieurs DevOps (60%) et les administrateurs système (53%). Parmi les compétences les plus recherchées : le cloud Open Source (47%), le développement d’applications (44%), le Big Data (43%), le DevOps et la sécurité combinés (42%).

Le rapport de cette année reflète également un essor du cloud et l’émergence de nouvelles architectures comme les conteneurs et les microservices. Les technologies Cloud comme OpenStack et Cloud Foundry sont classées comme les domaines d’expertise les plus recherchés pour 70% des employeurs, contre 66% en 2016.

Cette importance du cloud génère aussi de la demande pour des compétences liées à des domaines tels que la migration cloud, l’intégration d’applications, l’automatisation, l’analytics et la sécurité.

Le rapport complet en PDF se trouve ici :