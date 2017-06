Le numérique fait partie intégrante de notre vie : nos combats, nos résistances et notre société toute entière sont connectés. Mais saisissons-nous bien les enjeux du numérique ? Pas Sage En Seine est le festival numérique où se rencontrent les curieux, passionnés, hackers, bidouilleurs et activistes.

Pas Sage en Seine propose des conférences et des ateliers autour notamment des logiciels libres, des œuvres libres et de la neutralité du Net à Choisy-le-Roi du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2017. Le festival a lieu aux abords de la Médiathèque Aragon et de la Salle le Royal à Choisy-le-Roi, à 5 min à pied de la Gare de RER « Choisy-le-Roi » sur la ligne C.

Le site du festival.

