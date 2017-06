Pentaho Business Analytics 7.1 est arrivé. Parmi les points clés de cette version : exécution adaptative sur n’importe quel moteur pour le traitement des Big Data,en commençant par Spark ; intégration au cloud étendue avec Microsoft Azure HDInsight ; sécurité de niveau entreprise pour Hortonworks, et amélioration des visualisations en ligne.

Pentaho 7.1 supporte Spark avec virtuellement toutes les étapes d’intégration de données dans un environnement drag-and-drop visuel. La nouvelle version supporte Microsoft Azure HDInsight, Azure SQL et Azure SQL Server, ce qui offre plus d’options pour stocker et traiter des Big Dat dans des environnements hybrides, on premise et dans un cloud public.