L’éditeur a annoncé cette semaine la sortie d’une version expérimentale de Percona Server for MySQL 5.7, qui intègre le moteur de stockage MyRocks.

MyRocks intègre RocksDB en tant que moteur de stockage MySQL. Lorsque la phase de test de Percona Server et MyRocks sera terminée, le produit pourra être exploité dans des applications qui sont à volume élevé et à écriture intensive telles que l’agrégation des données, l’IoT, l’enregistrement des transactions, la surveillance du système, le traitement des paiements et les systèmes de facturation.

Selon Percona, le produit nécessite moins d’espace de stockage et réduit les coûts de maintenance.

Le moteur de stockage MyRocks est basé sur la base clé-valeur RocksDB, qui est un arbre de fusion structuré par la journalisation (LSM), qui utilise beaucoup moins d’espace et a un volume d’écriture beaucoup plus petit (amplification d’écriture) par rapport à une base de données à arbre B+ comme InnoDB.

En conséquence, lorsqu’il est utilisé avec des supports de stockage rapide, comme les SSD, MyRocks nécessite moins d’espace de stockage et offre une meilleure longévité du stockage et une meilleure capacité d’entrée et de sortie.

Percona Server for MySQL est un remplacement gratuit, entièrement compatible, amélioré et open source pour MySQL.

Le site web