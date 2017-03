Déjà présente dans Firefox depuis plus d’un an, l’application Pocket devient cette fois-ci la propriété de Mozilla Corporation.

C’est fait. Pocket, développé par la société Read It Later, est racheté par Mozilla Corporation pour un montant… non divulgué. Ce logiciel propriétaire, encore pour quelque temps semble-t-il, propose un service de marque-pages amélioré pour la consultation d’articles hors-ligne.

Pour Mozilla, l’opération devrait permettre de faire découvrir aux internautes des contenus web « de haute qualité », en s’appuyant sur les données de ses usagers, estimés à plus de 10 millions. Pocket intégrera le Mozilla Open Source Project et cette technologie sera par la suite utilisée pour le Context Graph de Mozilla, son système de recommandation sur le web. Mozilla commente ce rachat comme sa « première acquisition stratégique ».

Ce rachat d’un logiciel propriétaire fait quand même grincer des dents dans la communauté du logiciel libre. En outre, le service Wallabag, open source lui, propose une alternative tout aussi efficace.

Liens :

L’annonce de Mozilla

L’annonce de Pocket