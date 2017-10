Alors que PostgreSQL 10, la nouvelle version du système libre de gestion de bases de données de référence vient d’être rendue disponible, Dalibo organise la 9ème PostgreSQL Session, une occasion pour les membres de la communauté et les utilisateurs d’obtenir des informations de première main sur l’évolution de PostgreSQL.

Tandis que la distribution des données sur plusieurs nœuds fait l’objet d’améliorations notables, PostgreSQL 10 s’impose comme une étape majeure dans la progression du projet open source.

Avec cette version, PostgreSQL n’est plus seulement l’alternative open source à Oracle, mais devient le point de référence du marché des bases de données.

La prochaine PostgreSQL Session se propose de revenir sur l’importance grandissante de PostgreSQL, mais aussi de découvrir ou redécouvrir des projets majeurs qui participent au succès d’adoption présente et future de PostgreSQL. Elle sera également l’occasion de faire le point sur les offres PostgreSQL en mode cloud.

Au programme de cette journée :

Olivier Courtin [Data Pink] - Python DataScience Frameworks integration with PostgreSQL

Thibaut Madelaine [Dalibo] - Mixons les nouveautés PostgreSQL 10 : partitionnement déclaratif et réplication logique

Fabien Coelho [CRI, Mines ParisTech] - Pgbench WIP (tests benchmark sur PostgreSQL)

Lætitia Avrot [Loxodata] - Sauvez le monde avec PITR (Point In Time Recovery)

Thomas Poindessous [SKALE-5] - PostgreSQL en DBaaS : comparatif des offres Cloud Public

Etienne Bersac [Dalibo] - Synchroniser les rôles depuis LDAP avec ldap2pg

