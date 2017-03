BQ, le constructeur espagnol, vient de dévoiler son nouveau modèle d’imprimante 3D de bureau, la Witbox Go ! La grande nouveauté pour cette imprimante est le fait qu’elle utilise le système Android. C’est une grande première pour ce type de matériel. Et cette innovation sera certainement intéressante dans la gestion de l’imprimante, que l’on pourra certainement suivre depuis son téléphone, sous Android également. Côté caractéristiques, la Witbox Go ! mesure 30 x 25 x 48 cm pour un volume d’impression de 140 x 140 x 140 mm. Embarquant le Wifi mais aussi la technologie NFC, elle est dotée d’un processeur Qualcomm 410 ainsi que de 4 ou 8 Go de mémoire. Très simple d’utilisation, elle est également très silencieuse.

Ce projet devrait aider à démocratiser l’usage de l’impression 3D pour tous. La Witbox Go ! sera disponible au prix de 599,90 €.

