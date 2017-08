Ce week-end, nous avons sélectionné avec le site Gearbest, une nouvelle série de promotions sur des appareils très geek qui s’entendent bien avec les logiciels libres : un OnePlus 5 128 GB (soit le modèle le plus haut de gamme) avec une réduction de 24%, de nouvelles tablettes Mi Pad 3 à 200 euros et un ordinateur Airbnook T3 sous Linux en précommande à seulement 690 euros (il sort dans quelques semaines).

OnePlus 5 128 GB

La version ultime du dernier smartphone de OnePlus, le OnePlus 5, est désormais disponible avec 8 GB de mémoire vive et 128 GB d’espace de stockage. Actuellement, la réduction est de 24% pour un prix d’environ 490€ (contre 549€ normalement). Deux couleurs sont disponibles : gris et noir. A noter que toutes les brandes 4G LTE européennes sont supportées par ce modèle.

Pour en profiter, cliquez ici

Mi Pad 3, nouvelle promo

Vous avez été nombreux à... arriver trop tard. La tablette de Xiaomi, la Mi Pad 3 (clone de l’iPad Mini, ne nous voilons pas la face) est de retour au prix de €204. Elle fait tourner Android 7.0 Nougat avec l’interface MIUI 8, mais la version 9 devrait être rapidement proposée en téléchargement. L’autonomie est supérieure à 10 heures. Quant à la connectique, elle adopte le format USB-C. Le système d’exploitation est disponible en français également. D’origine, cette édition internationale est équipée du Google Play Store (non obligatoire). Vous pouvez installer F-Droid en lieu et place de la boutique de Google. F-Droid ne propose que des applications mobiles libres et open source. Les systèmes Linux sont pleinement supportés via la connexion USB-C (transfert de fichiers).

Il reste une dizaine de modèles disponibles à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en profiter, cliquez ici

AirBook T3 en précommande

Ne vous fiez pas aux apparences. Il a beau être pris en photo avec des fenêtres Windows 10, il est équipé d'origine d'un système Ultimate Linux (basé sur Ubuntu). Cet ordinateur très fin dispose d'un Intel Core i7-7500U Dual Core 2.7GHz jusqu'à 3.5GHz, avec une mémoire vive de 8GB DDR3L. Son autonomie moyenne est de 8 à 10h et la recharge n'excède pas 3h. Son poids : 1,4 Kg. Capacité : 256GB SSD. Son prix €690.72 jusqu'au 9 septembre à son lancement (ensuite environ €800). Pour en profiter, cliquez ici