Puppet développe des outils de gestion de la configuration et DevOps pour les serveurs. Son système, développé en Ruby, est multiplateforme. Et puisque les conteneurs deviennent de plus en plus présents dans les architectures informatiques d’aujourd’hui, Puppet se devait d’être présent dans le domaine.

L’éditeur a donc développé Lumogon. Ce nouveau projet open source vise à aider les utilisateurs à mieux gérer leurs conteneurs Docker en leur fournissant diverses informations. Quelles sont les tâches en cours sur le conteneur, quelles sont les versions d’OpenSSL utilisées, les politiques de sécurité sont-elles respectées ? De quoi simplifier le travail des utilisateurs de conteneurs en les aidant dans leur gestion de leur système.

A noter également que Puppet déploie aussi son nouveau système Puppet 5 Platform. Celui-ci comprend les outils Puppet Agent, Server ainsi que PuppetDB. Il devrait améliorer la gestion des déploiements Puppet.