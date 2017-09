Organisée chaque année depuis plus de dix ans par l’AFPy, cette conférence est gratuite, entièrement organisée par des bénévoles et regroupe développeurs, chercheurs et autres afficionados de la chose Py.

Cette édition 2017 sera hébergée à l’INP-ENSEEIHT à Toulouse et se tiendra du 21 au 24 septembre :

les sprints se dérouleront le jeudi 21 et le vendredi 22 ;

le week-end (samedi 23 et dimanche 24) sera dédié aux conférences et ateliers ;

la soirée communautaire est prévue le samedi soir ;

l’assemblée générale de l’AFPy aura lieu le dimanche matin.

Lien :

Le site web