PyParis est le rendez-vous annuel en Ile-de-France de la communauté Python, française comme internationale, académique et industrielle.

Plus de 300 participants (développeurs, utilisateurs et étudiants) sont attendus pour échanger autour de leurs expériences et bonnes pratiques. Cet événement s’est construit à la suite de la conférence PyData Paris, organisée depuis 2015 par le GT Logiciel Libre de Systematic Paris-Region, sur l’analyse de données avec le langage Python.

Ce nouvel événement a vocation à élargir le programme à l’ensemble des domaines dans lesquels le langage Python excelle : analyse de données toujours (y compris agrégation, transformation, analyses statistiques, Big Data, machine learning, etc.), mais aussi les applications d’entreprises, le Web, le cloud ou encore l’IoT.

