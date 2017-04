France Nature Environnement a choisi Oosphère pour que ses équipes puissent collaborer de façon plus efficace.

France Nature Environnement, créée en 1968 et reconnue d’utilité publique, regroupe 3.500 associations ainsi que 80 organisations de protection de la nature. Elle compte pas moins de 200 bénévoles et 43 salariés. Il faut donc des outils performants afin que toutes ces organisations puissent collaborer de façon optimale. C’est la plateforme Silverpeas d’Oosphère qui a été choisie pour cela. Simple d’utilisation et bénéficiant d’une version open source, cet outil convenait bien aux usages de FNE.

5 utilisateurs ont été formés, qui ensuite, formeront à leur tour d’autres équipes. 500 utilisateurs utilisent aujourd’hui la plateforme qui gère déjà 12 000 documents. Plusieurs associations souhaitent à leur tour acquérir leur propre espace pour leurs usages internes.

