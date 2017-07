Selon de nombreuses études, le spam est en effet en très forte augmentation chaque année et impacte la performance des entreprises : le volume des spams représente plus de 60% des mails reçus chaque jour.

Mais pourquoi une telle évolution ?

La réponse se situe à plusieurs niveaux. Le premier point tient dans la généralisation des échanges électroniques qui viennent se substituer à différents types de communication. À ce stade, il est incontournable d’évoquer les aspects liés à la publicité. Ainsi, les campagnes de publicité digitales déferlent dans nos boites mails et viennent parasiter notre quotidien. Cela s’explique notamment par le coût attractif des mailings et l’accès à des bases de données toujours plus denses qui sont parfois constituées à la limite de la légalité. L’autre point noir vient de la généralisation des mails entre interlocuteurs internes et externes avec de nombreux destinataires en copie qui sont souvent peu concernés par les échanges. Il est donc utile dans ce contexte de les sensibiliser. Enfin le troisième point est la cyber-attaque motivée par des raisons d’extorsion et de banditisme : vol de données sensibles, demande de rançons (ransomwares), etc.

Des impacts dangereux

La dégradation de la gouvernance de la sécurité informatique est le premier mal auquel sont confrontées les entreprises. En effet, le canal mail est fortement utilisé pour envoyer des courriels infectés qui vont être expédiés massivement à des centaines de collaborateurs. Ces mails peuvent avoir des conséquences diverses en fonction des virus qu’ils intègrent et véhiculent : vol d’identifiants (phishing), blocage des accès aux ordinateurs, etc.

Une baisse de productivité des collaborateurs

Le spam joue aussi un rôle néfaste au niveau de la productivité des collaborateurs. Ainsi, au-delà de perdre leur temps à consulter tel ou tel message publicitaire, ils sont également gênés dans leurs opérations du quotidien (réception intempestive de messages) et doivent faire le tri dans leur messagerie pour évacuer ces courriers indésirables. Cette perte de productivité peut représenter jusqu’à 120 heures par an par salarié.

En gagnant en intensité, le spam est donc le nouvel ennemi des entreprises qui doivent prendre en considération cette menace digitale et lutter contre sa prolifération. C’est en partie à cette condition que le cyber espace pourra gagner en sécurité et que les échanges digitaux seront véritablement générateurs de confort de travail et de sérénité.

Patrick Desot, Président de spamwars