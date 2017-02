Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 intègre les architectures, les processus et les services en vue du déploiement d’applications métier stratégiques, des applications patrimoniales traditionnelles jusqu’aux charges de travail en cloud et conteneurisées.

Le stockage en conteneur, rendu possible par Red Hat Gluster Storage, supporte désormais le provisioning dynamique et le déploiement d’une pression sur un bouton. La console web de Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 permet désormais de rechercher des projets, d’en explorer les détails, de gérer les contributeurs autorisés, et plus encore pour faciliter la collaboration d’équipes dispersées à de multiples projets.

Cette version propose de nouvelles architectures de référence pour cloud hybride permettant de faire tourner Red Hat OpenShift Container Platform sur OpenStack, VMware, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Engine et Microsoft Azure.

La dorsale d’orchestration de Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 est Kubernetes 1.4, qui bénéficie des apports des contributeurs au projet Open Source Kubernetes. Kubernetes 1.4 propose le support alpha d’API de fédération de plusieurs clusters d’un environnement hybride, fonctions consédérée comme centrale par Red Hat pour les déploiements de cloud hybride en entreprise. Comme pour l’ensemble des solutions de conteneurs Linux pour entreprises de Red Hat, la dernière version d’OpenShift inclut les innovations de la communauté sous forme de fonctions renforcées pour environnements de production.

Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 est d’ores et déjà disponible sur le portail client de Red Hat. Elle est disponible également avec Red Hat Cloud Suite qui intègre aussi Red Hat OpenStack Platform, Red Hat Virtualization et Red Hat CloudForms.

