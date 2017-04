Des chercheurs de l’université de la TELUQ, au Québec, viennent de mettre au point des lunettes de réalité augmentée qui ne coûtent que 17 €. Elles sont fabriquées en carton et se basent sur le projet Google Cardboard.

Il ne faut qu’un peu de carton, un miroir, du plastique transparent, une éponge et des élastiques pour fabriquer Carton. Le projet est dans l’esprit du Do It Yourself et open source, afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de cette technologie qui coûte relativement cher habituellement. Carton utilise la technique du fantôme de Pepper.

L’équipe continue d’améliorer le projet et n’a pas de but commercial. Une plus grande diffusion, dans des écoles notamment, permettrait de mieux étudier les effets de ce type de réalité d’un point de vue cognitif.

Liens :

L’annonce sur le site Teluq.ca

Les travaux de l’équipe de chercheurs

Le kit de fabrication de Carton