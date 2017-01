Les New Glass C200 viennent d’être dévoilées au CES 2017 par Lenovo. Ces lunettes de réalité augmentée sont destinées au milieu professionnel. Pour un poids de 60 grammes, elles utilisent une connectivité LTE avec internet en 3G ou 4G. Elles s’accompagnent d’un petit boîtier, sorte d’unité centrale, afin de fournir la puissance nécessaire pour un usage professionnel. Les New Glass C200 seraient, d’après Lenovo, en pointe sur les technologies d’intelligence artificielle, de réalité augmentée et mixte. Elles embarquent notamment Lenovo NDB Martin, un logiciel d’intelligence artificiel leur permettant de reconnaître de nombreux objets. Elles sont pilotables par la voix, les gestes ou encore des boutons.

Les New Glass C200 fonctionnent sous Linux. Le logiciel Lenovo NDB Titan permettra ensuite de créer du contenu en réalité augmentée sans savoir coder. Ces lunettes pourront s’utiliser dans de nombreux domaines différents. Elles ne seront disponibles qu’à partir de juin 2017.

