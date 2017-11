Red Hat Ceph Storage 3, mise à jour majeure de la plateforme de stockage software-defined, introduit le stockage en mode bloc via iSCSI et le stockage de fichiers via CephFS.

Par ces ajouts, Red Hat Ceph Storage 3 étend le stockage unifié à OpenStack et aux environnements hétérogènes.

L’introduction de CephFS, système de fichier à l’évolutivité scale-out et compatible POSIX, vient compléter le support existant du stockage en mode bloc et d’objet assuré par Red Hat Ceph Storage for OpenStack. Les clients pourront mieux intégrer le stockage à OpenStack pour les déploiements de cloud privé dans un certain nombre de scénarios, y compris de cloud web-scale, NFVi (Network Functions Virtualization infrastructure) et de clouds de développement/calcul.

Autre nouveauté : le déploiement de capacité de stockage en conteneurs Linux pour des opérations simplifiées et un moindre encombrement matériel. Les démons de stockage conteneurisés permettent d’exécuter Red Hat Ceph Storage sur un nombre de serveurs plus réduit en optant pour la colocation des services.

Red Hat Ceph Storage 3 s’appuie sur la version communautaire du projet open source Ceph Luminous, dont Red Hat est l’un des contributeurs de code.

Red Hat Ceph Storage 3 devrait être disponible courant novembre.