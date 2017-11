OpenStack Platform 12 introduit des services conteneurisés. Cette nouvelle version propose plusieurs nouveautés et améliorations, dont une mise à niveau de l’intégration continue distribuée, DCI (distributed continuous integration), et une sécurité renforcée pour la conformité des données et la gestion des risques.

Red Hat OpenStack Platform 12 est conçue pour l’infrastructure cloud privée ou publique, basée sur Red Hat Enterprise Linux. Red Hat OpenStack Platform 12 est une version testée et supportée d’OpenStack.

De plus, Red Hat OpenStack 12 supporte désormais l’API ouverte Redfish Distributed Management Task Force’s (DMTF) pour infrastructure composable.

La version 12 prolonge sa prévisualisation d’OpenDaylight, plateforme open source modulaire pour personnaliser et automatiser un réseau défini par logiciel.

Red Hat OpenStack Platform 12 sera proposé dans les prochaines semaines sur le portail client de Red Hat ainsi que comme composant des solutions Red Hat Cloud Infrastructure et Red Hat Cloud Suite.