Red Hat lance sa première plateforme mutualisée pour accélérer le passage en production des applications conteneurisées et « cloud-native ».

Depuis son lancement en 2011, OpenShift Online a hébergé plus de trois millions d’applications. Basée sur la même fondation Kubernetes et de conteneurs Linux que Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift Online permet aux développeurs de créer, déployer et faire monter en charge des applications écrites pour le cloud, dans un environnement de cloud public.

Maintenant que Red Hat propose les opérations et l’administration dans le cloud public, les développeurs peuvent se consacrer à la programmation du code, au prototypage de nouvelles fonctionnalités ou aux tests de nouvelles idées, le tout dans un environnement en libre-service.

La plateforme OpenShift supporte de nombreux langages, dont Java, Node.js, .NET, Ruby, Python et PHP. Les workflows optimisés aident à configurer et déployer des applications sur n’importe quel framework, dont Spring Boot, Eclipse Vert.x, Node.js et Red Hat JBoss Middleware,.

Red Hat OpenShift Online se décline en deux offres déjà disponibles. Starter : service gratuit qui inclut 1 Go de mémoire et 1 Go de stockage en usage illimité. Pro : service payant donnant droit à des ressources supplémentaires pour 25 dollars par mois par gigaoctet de mémoire ou de stockage.

OpenShift Online