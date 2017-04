Renault crée la surprise. Présent au salon du CES 2017 il dévoile, sur le stand d’un fabricant de processeur, une voiture open source, ou plutôt, un concept-car. POM est développée en partenariat avec OSV et ARM et utilise une base Twizy, mais c’est surtout un système à développer. Ce modèle électrique se destine aux inventeurs et aux start-up pour qu’ils puissent inventer de nouveaux usages, de nouveaux services sur cette base open source. Le constructeur souhaite développer une véritable communauté autour de ce projet.

En personnalisant la POM et en l’adaptant, de nombreux services innovants pourraient se développer. C’est un projet intéressant de la part de Renault. A voir si la communauté va suivre et s’y impliquer.

Liens :

Le site de Renault

Le site d’ARM

Le site d’OSV