La première édition des Rencontres Africa 2016 s’est rudement bien passée et recommence cette année. Il s’agit de la plus importante manifestation économique entre la France et le continent africain.

Les Rencontres Africa 2017 s’annoncent avec un voyage en 3 étapes clé : Abidjan, Tunis, Nairobi entre le 2 et 6 octobre 2017.

LINAGORA est partenaire des Rencontres Africa 2017. L’enthousiasme très fort en 2016 à Paris est décuplé avec plus de 1.300 entreprises africaines, plus de 200 entreprises françaises et 25 ministres africains sur l’ensemble de la manifestation. C’est aussi la première fois qu’autant de décideurs publics et privés français se déplacent de manière coordonnée en Afrique.

Alexandre Zapolsky, PDG de LINAGORA, interviendra lors des rencontres officielles suivantes :

à Abidjan, le 3 octobre de 10h à 11h pour le colloque dédié à l’egov,

à Abidjan, le 4 octobre de 11h à 12h30 pour la conférence plénière sur le numérique "La transformation du numérique : les enjeux économiques et les défis sécuritaires",

à Tunis, le 5 octobre de 14h à 15h30 pour la conférence plénière sur le numérique "La transformation digitale de l’économie tunisienne".

Alexandre Zapolsky, PDG de LINAGORA, déclare : "Je suis très heureux de participer à cet événement que l’on peut qualifier objectivemment d’inédit. C’est important que la France fasse le déplacement, en masse et avec un haut niveau de représentation. Pour que le numérique africain profite avant tout aux écosystèmes, la partie française se veut être un partenaire loyal et respectueux pour co-construire ensemble une troisième voie numérique dans une logique de co-développement. C’est le principal message que je porterai lors de mes différentes interventions dans le cadre des Rencontres Africa 2017."

Les différentes filières des trois pays interviendront également à cet événement. En particulier, Patrick M’Bengue, Président du GOTIC, représentera la filière ivoirienne du numérique et Kais Sellami, Président de la Fédération Nationale des TIC (UTICA), représentera la filière tunisienne du numérique. Tous deux sont membres fondateurs aux côtés d’Alexandre Zapolsky de l’ADD (Alliance pour le Développement et le Digital) qui réunit 15 filières africaines et européennes du numérique.