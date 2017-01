Le navigateur Tor et la distribution sécurisée Tails renforcent encore leur sécurité.

Le navigateur Tor ainsi que la distribution sécurisée Tails ont tout deux bénéficié d’importantes mises à jour qui ont renforcé leur sécurité. Concernant Tails, outre diverses mises à jour habituelles, cette nouvelle version 2.10 voit l’apparition du pilote libre AMDGPU, du support du système de fichiers exFAT, l’utilisation des services Onion pour le gestionnaire de paquets APT ou encore l’apparition du service OnionShare.

Pour le navigateur Tor, qui passe en version 6.5, considéré comme majeure, on trouve maintenant Firefox 45.7.0 ESR ou encore OpenSSL 1.0.2j. Concernant la sécurité, il bloque désormais les fichiers Jar distants, supprime le support des pins SHA-1 ou encore marque les pages JIT comme non exécutables. Même l’interface a été revue et améliorée.

Notons également que la première version alpha de Tor Browser 7.0 est aussi disponible.

