Depuis 2012, le cycle de conférences a grandi, il s’est forgé une solide réputation, et il a voyagé : Lyon, Luxembourg-ville et Clermont-Ferrand ont accueilli l’événement, se penchant à chaque fois sur une particularité du tissu économique local pour orienter son programme. C’est fort de cette expérience et de sa belle notoriété que le PHP Tour revient pour une seconde édition aux portes de la Bretagne.

Et cette fois, le cycle de conférences ayant déjà proposé un programme en lien avec les thématiques chères aux entreprises nantaises en 2012, il sera question du futur.

PHP a célébré ses 20 ans en 2015. Le langage a le regard obstinément tourné vers l’avenir et le programme du PHP Tour 2017 reflète cette vivacité : les conférences vont couvrir le large spectre de PHP. Du cœur de PHP (“Opcode ? Mais à quoi ça sert ?” de Benoît Jacquemont) aux applications les plus inattendues (assistant d’envoi de mails avec “My slack bot speaks PHP” de Gilles Felix), des normes (“PSR : quoi, pourquoi, comment ?” de Julien Janvier) à la créativité (patrons de conception innovants), du concepteur au sysadmin, les premiers talks annoncés confirment le dynamisme du langage. Les retours d’expérience seront également nombreux, et comme toujours, quelques invités internationaux, comme Julien Pauli (core dev de PHP) et Juliette Reinders Folmer (Architecte PHP) nous feront le plaisir de venir partager leur expérience avec la communauté.

La billetterie vient également d’ouvrir : signalons que les derniers events AFUP se sont déroulés à guichet fermé, annonçant complet plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à l’avance.

Rendez-vous au C.C.O. de Nantes pour ce rendez-vous fixé à tous les PHP lovers, les 18 et 19 mai prochains.

