Créé à l’initiative de Digital Réunion qui rassemble la filière numérique réunionaise, le salon NxSE est le salon international de référence de la transformation numérique dans la relation entre l’Afrique, l’Europe et l’Océan indien. LINAGORA y interviendra pour porter sa vision positive de la Réunion comme smart island vouée à devenir un hub régional important entre Afrique, Europe et Asie.

Avec 538 entreprises, dont 250 créées dans les trois dernières années, représentant 4300 emplois et 1,3 milliard de chiffre d’affaires, le numérique à la Réunion est déjà un marché important qui se développe fortement. En plus du dynamisme local du numérique, la Réunion bénéficie d’un positionnement idéal comme hub pour le développement du numérique en Afrique et comme interface avec les marchés européens et asiatiques.

Alexandre Zapolsky, PDG de LINAGORA, déclare : "L’Océan Indien peut jouer ce rôle de lien entre l’Europe et l’Afrique pour développer une troisième voie numérique que j’appelle de mes voeux. Il y a aussi à la Réunion un réel dynamisme du marché numérique et nous avons des clients qui sont très avancés dans leur transformation digitale. Il se passe beaucoup de choses à la Réunion comme en témoigne la labellisation du réseau French Tech l’année dernière. Il faut y être et nous y serons !"