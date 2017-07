Un éditeur canadien lance Ring 1.0, une « plateforme de communication universelle et libre qui respecte les libertés et la vie privée de ses utilisateurs. » Présentation.

Vous pouvez utiliser Ring pour envoyer des messages texte, ainsi que pour passer des appels audio et vidéo de façon plus confidentielle et sécurisée. Ring propose une identité numérique, avec les comptes "Ring" et leurs "RingID", qui ne vous demandent pas de mettre votre identité personnelle sur le réseau si vous ne le souhaitez pas.

Ring utilise des protocoles comme ICE, STUN/TURN, UPnP et NAT-PMP pour permette de joindre votre correspondant même dans des cas difficiles comme derrière de multiples pare-feu et NAT.

Développée par Savoir Faire Linux, la solution est disponible sur macOS, Windows, GNU/Linux et Android (pas encore iOS). Elle est publiée sous licence GPLx3+.

Fonctionnalités et caractéristiques principales :

> Communication audio/vidéo/chat HD chiffrée (ICE, SIP, TLS) > Capacité d’associer plusieurs périphériques à un même compte Ring > Partage d’écran et support des conférences (Win32, GNU/Linux) > Support de la blockchain Ethereum comme annuaire public et décentralisé > Plateforme distribuée de communication (OpenDHT)

Le site web