YouTube.com s’appuie en grande partie sur du code Python, notamment avec Cpython 2.7, mais avec des millions de requêtes chaque seconde, les performances ne sont pas toujours optimales. C’est pourquoi des ingénieurs ont cherché une alternative à Python afin de mieux gérer le temps réel et ils se sont tournés vers le langage Go. Grumpy permet de transformer du code Python en Go. Il est également compatible avec Cpython ce qui permet de gérer un maximum des fonctionnalités de Python. Les programmes Grumpy sont compilés et non pas interprétés.

Pour le moment, Grumpy est encore en phase bêta et diverses fonctionnalités, méthodes et types ne sont pas encore implémentés. Google cherche-t-il à migrer vers Go son code Python 2.7 au lieu de migrer vers la version 3 ?

