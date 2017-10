Avec la prise en charge de SUSE Linux Enterprise Server pour applications SAP par IBM Cloud, il devient possible de créer, livrer et déployer sur le cloud des charges de travail critiques réalisées avec SAP NetWeaver et SAP HANA.

Par ailleurs, les clients peuvent intégrer dans un cloud hybride ou privé leurs applications SAP exécutées sous SUSE Linux Enterprise dans différentes plateformes matérielles, parmi lesquelles IBM Power. Ils bénéficieront en outre du réseau mondial d’IBM composé de près de 60 datacenters cloud répartis sur six continents, ainsi que d’un accès au vaste catalogue de services IBM Cloud (intelligence artificielle, données et analytique, Internet des objets, fonctionnement serverless, etc.).

« Pour exécuter des charges de travail critiques, les clients doivent accéder à une plateforme cloud sécurisée et évolutive qui allie la rapidité et l’agilité d’IBM Cloud, l’un des plus grands environnements de cloud public ouvert disponibles dans le monde », a déclaré Phillip Cockrell, vice-président SUSE, Worldwide Alliance Sales. « Alors que le cloud public est de plus en plus couramment utilisé pour exécuter des charges de production, SUSE et IBM proposent des logiciels open source de qualité d’entreprise entièrement supportés par l’environnement IBM Cloud. Qu’il s’agisse d’un cloud public ou de type mainframe (« big iron »), SUSE s’engage à mettre à la disposition de ses clients les environnements dont ils ont besoin pour réussir. »

Jay Jubran, directeur Offering Management, IBM Cloud, a déclaré : « La plateforme IBM Cloud est conçue pour apporter aux entreprises la puissance et les performances indispensables pour gérer leurs applications métier. IBM propose une gamme complète de solutions entièrement administrées et disponibles en tant que service (IaaS) pour prendre en charge les applications SAP HANA, dont SUSE Linux Enterprise Server, ainsi que les nouveaux serveurs « bare metal » qui embarquent jusqu’à 8 To de mémoire. »

SUSE Linux Enterprise Server pour applications SAP sera disponible sur IBM Cloud au quatrième trimestre 2017. Pour plus d’informations sur SAP HANA, IBM Cloud et SUSE, visitez les sites https://www.ibm.com/cloud-computing... et suse.com/ibm/.