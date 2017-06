Cette nouvelle version entend simplifier la gestion des conteneurs et des activités DevOps au sein d’une « infrastructure software-defined. » Explications.

SUSE lance SUSE Manager 3.1, la dernière version de sa solution de gestion des infrastructures open source. Cette nouvelle mouture améliore, selon l’éditeur, « l’efficacité des équipes DevOps et facilite l’adoption des conteneurs et leur gestion par les entreprises. »

Le petit plus ? Une gestion enrichie des modèles logiciels et de la conformité dans les infrastructures à base de conteneurs et de Cloud hybride.

SUSE Manager 3.1 apporte également une garantie de la conformité des machines virtuelles Cloud et des conteneurs aux profils/modèles renforcés dans les environnements DevOps en fonction des règles de sécurité appliquées en interne par les clients.

SUSE Manager 3.1