SUSE OpenStack Cloud Monitoring est une solution open source conçue pour surveiller et gérer l’état de santé, ainsi que la performance des charges de travail et des environnements cloud OpenStack. Quelques semaines après sa présentation fin mai, la solution est là.

Basée sur le projet OpenStack Monasca, cette nouvelle solution permet de surveiller et d’analyser l’état de santé et la performance de clouds privés, d’assurer un niveau de fiabilité, de performance et de service aux environnements de cloud OpenStack ; le tout en préconfigurant la surveillance et la gestion des environnements de cloud. Au départ, le projet Monasca propose une solution de surveillance en cloud entièrement évolutive pour les environnements OpenStack.

Pour Michael Miller, président Stratégie, Alliances et Marketing de SUSE, « les clients doivent se doter d’outils opérationnels pour gérer leur cloud privé de façon optimale. Grâce au projet open source Monasca, ces données précieuses peuvent être plus facilement gérées par les utilisateurs en entreprise. Nous avons collaboré étroitement avec Fujitsu et d’autres partenaires pour intégrer cette fonctionnalité dans SUSE OpenStack Cloud. »

