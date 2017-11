SUSE CaaS (Container as a Service) Platform est une solution de gestion de conteneurs qui permet de déployer, de gérer et de faire évoluer plus facilement les applications et services à base de conteneurs.

SUSE CaaS Platform 2 ajoute de puissants outils pour simplifier le déploiement des applications à grande échelle, intègre une mise à jour de Kubernetes et « optimise l’accessibilité du cloud public », selon le communiqué.

Outil open source entièrement pris en charge par SUSE, Helm est associé à Kubernetes pour aider les entreprises à trouver et exploiter leurs logiciels favoris présentés sous forme de graphiques, à partager leurs propres applications en tant que graphiques Helm, à créer des versions reproductibles des applications Kubernetes, à gérer de manière intelligente les fichiers manifestes Kubernetes et à gérer les versions des logiciels Helm.

Citons également l’ajout de Kubernetes v1.7 et la mise à jour SUSE MicroOS, reposant sur la dernière version en date de SUSE Linux Enterprise Server.

SUSE Cloud Application Platform

SUSE Cloud Application Platform réunit les technologies Cloud Foundry et Kubernetes. Parmi ses autres capacités, la plate-forme simplifie la gestion de Cloud Foundry avec une approche s’appuyant sur Kubernetes pour le déploiement et la gestion d’une version en conteneurs de Cloud Foundry.

Cette version conteneurisée ne consomme en outre qu’une fraction de la mémoire nécessaire aux autres distributions, précise l’éditeur. Sortie au 4e trimestre.