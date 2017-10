SAP Cloud Platform est la plate-forme PaaS de SAP. Désormais, les utilisateurs des systèmes SUSE pourront pleinement en profiter.

« Nos clients attendent des niveaux extrêmement élevés de fiabilité, d’évolutivité et de performances, c’est pourquoi SUSE a travaillé en étroite collaboration avec SAP pour faire en sorte que SUSE OpenStack Cloud et SUSE Enterprise Storage avec SAP Cloud Platform leur procurent précisément cela », explique Thomas Di Giacomo, CTO de SUSE. « Aujourd’hui, SUSE collabore également avec SAP dans le cadre de la Cloud Foundry Foundation et partage une même vision pour la convergence des technologies Kubernetes, de conteneurs et Cloud Foundry. A travers toutes ces initiatives, SUSE ambitionne de continuer à s’affirmer comme le meilleur fournisseur de plates-formes et de technologies open source pour l’exécution des applications, services et workloads SAP. »

Björn Goerke, CTO et président SAP Cloud Platform pour SAP SE, commente : « SAP travaille avec SUSE à la résolution des défis posés par l’infrastructure informatique depuis plus de 18 ans. Nous sommes très heureux que SAP Cloud Platform dans les datacenters SAP mette désormais à profit les solutions open source fiables et très performantes de SUSE pour la gestion et le déploiement des machines virtuelles, ainsi que le stockage et la gestion des données critiques pour les entreprises. »