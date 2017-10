Le dock vendu par Samsung depuis la sortie du Galaxy S8 permet d’utilier un Galaxy en mode PC lorsque le smartphone est branché à un dock, lui-même relié à une moniteur, un clavier et une souris.

Le système veut séduire l’entreprise. D’où l’idée de muscler l’offre, notamment grâce à « Linux on Galaxy », disponible en version bêta. A terme, Samsung veut offrir trois modes différents : l’interface mobile adaptée (comme aujourd’hui), le bureau Windows (via Citrix et VMWare) et une distribution Linux, laquelle sera hébergée sur le smartphone.

Pour en profiter, il faut disposer d’un Galaxy S8, S8+ et Note 8.

Samsung Presse