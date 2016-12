Pour la première fois, une conférence devops a fait le choix de mêler haut niveau de technicité et francophonie. Orange, Microsoft, la Société Générale et le groupe Kudelski ont ainsi traité des applications concrètes de la méthodologie devops au sein de leur entreprise.

« devops REX a été une source d’inspiration, d’informations pratiques avec les principaux acteurs de l’écosystème devops. Cela a été aussi l’occasion de suivre les conférences de speakers renommés qui sont venus partager leurs savoir-faire et leurs expériences. devops REX constitue un des événements français les plus pertinents dans le monde devops. En tant que sponsor, nous avons eu une excellente opportunité de rencontre et de partage autour de l’automatisation avec la communauté devops, et ce dans une approche 100% retour d’expérience », indique Corine Cuissard, Directrice Marketing chez Automic, sponsor Platinum de devops REX.

La journée s’est terminée par un social event, qui a permis aux participants d’échanger sur leurs problématiques devops, avec les sponsors et les organisateurs de l’événement, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Face à ce succès, la seconde édition de devops Rex est déjà programmée pour 2017.

