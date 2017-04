La gamme XPC nano de Shuttle a deux ans. Deux nouveaux modèles, le NS02A et le NS02E, viennent renforcer l’offre du constructeur allemand avec pour système d’exploitation Android.

Les ordinateurs sont équipés d’un processeur soudé Rockchip RK3368 Octa Core Cortex-A53 64-Bit, de 2 Go de mémoire vive DDR3L et de 16 Go de mémoire flash. Il est possible d’augmenter la capacité de stockage en ajoutant un SSD ou un disque dur dans la baie interne de 2,5 pouces au moyen du cadre de montage PHD5 disponible séparément. Ces PC de 141 x 141 x 29 mm fonctionnent sans ventilateur. A noter la lecture de contenus 4K.

En ce qui concerne le système d’exploitation, les deux modèles misent sur le système Android, mais dans sa version 5.1.1 (Lollipop).

Le NS02E s’alimente directement par le réseau via PoE (Power-over-Ethernet). Quant au NS02A, il est alimenté en énergie par un bloc d’alimentation externe.

L’appli préinstallée « DS Creator 2.0 » sert à lire les vidéos, images et textes sur l’appareil. On peut l’utiliser directement pour créer et modifier les projets et elle peut être téléchargée gratuitement sur Google Play.

Prix de vente très doux, allant de 132 à 140 euros. Le modèle NS02A est disponible immédiatement. Le second devrait arriver courant mai 2017 sur le marché européen.