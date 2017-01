Même si l’utilisation du chiffrement tend à augmenter un peu, car les utilisateurs souhaitent plus de protection de leur vie privée, son usage reste encore plutôt faible. Le principal soucis ? La complexité à mettre en place un tel processus. Google s’est emparé de cela et a mis au point un outil afin de simplifier le processus d’utilisation d’outils de chiffrement. Nommé Key Transparency, il se présente sous la forme d’un répertoire de clés attachés à des comptes. Celui-ci permettra aux développeurs de faciliter la mise en place du chiffrement. Grâce à lui, on peut rechercher la clé publique appartenant à un certain compte et un journal d’audit permet d’en vérifier les modifications.

Pour le moment la plateforme ne dispose que d’un prototype disponible sur Github. Google souhaite impliquer la communauté mais aussi les industriels pour développer un standard.

Liens :

L’annonce sur le blog de Google

Le dépôt Github